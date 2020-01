Scommettiamo che vedendo questi 15 oggetti ti verranno in mente moltissimi ricordi?

Chi è nato negli anni ’80-’90 ha avuto la possibilità di vivere la rapida evoluzione delle nuove tecnologie e ha quindi vissuto in prima persona il passaggio da alcuni oggetti ad altri più tecnologici. Ecco perché ci sono cose che i bambini di oggi, nativi digitali e abituati a utilizzare tablet e smartphone sin dai primi anni di vita, non conosceranno mai.

Su Twitter qualcuno ha lanciato il trend “Today’s Kids Will Never Know”, ossia, appunto, “Cose che i bambini di oggi non sapranno mai”: tantissimi utenti hanno postato foto o twittato ricordi d'infanzia a proposito di ciò che, secondo loro, chi è nato negli anni 2000 non potrà mai sperimentare.

Se non temete di lasciarvi sopraffare dalla nostalgia, sfogliate la nostra gallery per scoprire 15 cose da considerare ormai quasi come “storiche”.