Da Stasi a Bossetti, ecco che lavoro fanno in carcere i detenuti colpevoli di reati gravi

Ritenuti colpevoli per la strage di Erba nel 2006, Olindo Romano e Rosa Bazzi si trovano rispettivamente nel carcere di Opera e in quello di Bollate. Lui fa l’addetto alla cucina, mentre la moglie lavora il cuoio e fa l’inserviente.

Ritenuti colpevoli per la strage di Erba nel 2006, Olindo Romano e Rosa Bazzi si trovano rispettivamente nel carcere di Opera e in quello di Bollate. Lui fa l’addetto alla cucina, mentre la moglie lavora il cuoio e fa l’inserviente.

Alberto Stasi, giudicato responsabile dell’omicidio di Garlasco in cui fu uccisa la sua fidanzata Chiara Poggi nel 2007, oggi si trova nel carcere di Bollate e lavora in un call center di una nota compagnia telefonica.

Alberto Stasi, giudicato responsabile dell’omicidio di Garlasco in cui fu uccisa la sua fidanzata Chiara Poggi nel 2007, oggi si trova nel carcere di Bollate e lavora in un call center di una nota compagnia telefonica.