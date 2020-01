Questo rospo è una star del web... le sue pose divertenti fanno impazzire tutti

Savannah Mikell ha una grande passione per gli animali. Soprattutto per i rospi! È così che ha deciso di adottare Toby, un rospo che ogni giorno veniva a farle visita davanti alla porta di casa. La donna ha così preso una vecchia casa delle bambole e ha costruito una dimora in miniatura per il suo amico anfibio. E ha iniziato a fotografarlo.

Il risultato? Oggi Toby è diventato una vera e propria star della rete: il suo profilo Instagram conta la bellezza di 84mila follower. I commenti e i like arrivano numerosi in pochissimo tempo e il rospo continua a far divertire tutte con le sue buffe foto.

(Credits photo: Instagram/yaboi_toby_toad)