Queste dolcissime illustrazioni mostrano cosa vuol dire vivere con un cane

Vivere con un cane è un'esperienza bellissima. Tutto cambia, l'amore che un amico a 4 zampe è disposto a donare in maniera incondizionata renderà le tue giornate più belle. Ma non è tutto rosa e fiori. Avere un pelosetto in casa, vuol dire anche andare incontro a piccoli inconvenienti.

Gemma Gené’s è una bravissima illustratrice, padrona di Mochi, un carlino tutto pepe. La donna ha deciso di realizzare delle vignette che mostrano cosa vuol dire convivere con un cane. Il risultato è molto divertentissimo, oltre che molto veritiero.

Sfoglia la gallery per vedere le illustrazioni più belle.

(Credits photo: Instagram/157ofgemma).