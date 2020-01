“Duckface” e spaghetti: i selfie ritoccati sono esilaranti

La prossima volta che vi verrà l’idea di scattarvi un selfie nell’ormai classica posa “duckface”, ossia con le labbra protese quasi a voler lanciare un bacio nel tentativo di apparire seducenti (o autoironici), forse prima ci penserete due volte.

Su internet, infatti, tanti cosiddetti “troll” si divertono a ritoccare queste foto per prendere in giro chi utilizza questa posa. Il rischio, dunque, è quello di ritrovare nel web la propria foto con un elemento in più: gli spaghetti! La posizione delle labbra alla “duckface”, in effetti, assomiglia molto a quella che si assume quando si mangia questo tipo di pasta. Il risultato è davvero esilarante.

Credits: www.sadanduseless.com/ducks-funny