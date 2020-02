Chi è questa donna misteriosa che posa con le più grandi star di Hollywood?

In un negozio dell'usato in Belgio è stato ritrovato un album di fotografie che ha suscitato l'interesse della rete. Chi è questa donna misteriosa che posa con Johnny Depp, Angelina Jolie, Bruce Willis e tanti altri grandi VIP del panorama internazionale? Dopo una serie di indagini, si è scoperto che si tratta di Maria Snoeys-Lagler, ex membro della Hollywood Foreign Press Association. La HFPA è un'organizzazione senza scopo di lucro di giornalisti e fotografi che lavorano nel campo dell'intrattenimento. L'Associazione è composta da circa 90 membri provenienti da circa 55 paesi e conduce la cerimonia annuale dei Golden Globe Awards a Los Angeles ogni gennaio.

L'album è davvero pazzesco. Maria ha incontrato e conosciuto tutti i big del mondo dello spettacolo e con loro ha posato per una foto ricordo. Questo cimelio è il riconoscimento di quanta passione e dedizione questa donna abbia messo nel suo lavoro.

(Credits: Facebbok/Opnieuw & Co)