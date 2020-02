Influencer dice di essere a Bali... ma è all'Ikea sotto casa

Natalia ha chiesto alla sua fotografa Ally Amodeo di realizzare un vero e proprio servizio fotografico all'Ikea, simulando una vacanza "esotica" a Bali (con tanto di tag di localizzazione). Ma ha volutamente lasciato in vista alcuni cartellini Ikea nelle foto. Nonostante l'evidente dettaglio, però, nessuno dei suoi follower ha messo in dubbio che l'influencer fosse davvero in vacanza a Bali! (Credits photo: Instagram/natalia__taylor)

