Ricordate quando tutti facevamo queste cose?

Post nostalgico: chi di voi, bambini negli anni '80, non ha mai fatto o subito quello che viene descritto in queste foto alzi la mano. Ci sono tantissime cose che facevano quando eravamo giovani, quando non c'era internet e ci si divertiva con altre cose.

Oggi, molte di queste situazioni le abbiamo perse, ma resteranno sempre dentro di noi. Sfoglia la gallery per tuffarti in un piccolo momento di nostalgia.