Questo gatto che fa la linguaccia è una vera star del web

Lui si chiama Ikiru ed è il re delle linguacce. È un gatto molto simpatico e, grazie alle sue bizzarre espressioni, è diventato una star del web... impossibile non innamorarsene! Rich e Emma, ​​dello Yorkshire, in Inghilterra, hanno visto una foto di Ikiru sul sito di un allevatore e dopo 4 settimane lo hanno portato a casa loro.

Hanno aperto a suo nome un profilo Instagram per documentare la crescita della loro piccola palla di pelo. La sua particolarità sono le espressioni con la linguetta di fuori, ma i padroni assicurano che non sempre la mette in questo modo. Vedendo le sue foto sui social, molte persone hanno chiesto ai padroni se il gattino stesse bene e non avesse nessuna malformazione. Ecco la loro risposta: "Ikiru è in salute e il nostro veterinario ci ha detto che ha i denti migliori che abbia mai visto in tutta la sua carriera".

Sfoglia la gallery per vedere le espressioni di questo simpaticissimo gatto.

(Credits photo: neko.ikiru.san)