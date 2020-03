Questo dolce gattino shpynx è idrocefalo e assomiglia a un pipistrello

Si chiama Lucy, ha un anno ed è una bellissima gatta di razza sphynx. Vive in Israele con la sua padrona e ha una particolarità che la sta facendo diventare una star del web: la piccola, infatti, è affetta da idrocefalia, una grave patologia per colpa della quale si ha un accumulo di liquido celebrospinale nei ventricoli cerebrali che può causare un aumento della circonferenza cranica.

Ecco perché la testolina di Lucy è più grande del normale: per la sua forma e per le orecchie a punta, questa simpatica gattina assomiglia a un pipistrello. La sua padrona, una programmatrice informatica 44enne che si chiama Zilla Bergamini, ha spiegato: “Lucy è nata con l’idrocefalia, la causa della forma strana del suo cranio, dovuta all’alta pressione intracranica di cui ha sofferto quando era piccola – ha detto – per fortuna il suo corpo è riuscito a mantenere la pressione al minimo quindi non ha mai avuto problemi neurologici. Adesso la sua vita è del tutto normale”.

Credits: 9gag.com