Una parrucchiera annoiata dalla quarantena si diverte a fare acconciature stravaganti al fidanzato

La quarantena, si sa, annoia molto. Far passare le giornate non è affatto semplice e la gente ne escogita di tutti i colori. Come Heidi Lee Oley, parrucchiera di Atlanta, che si sta sperimentando nuove acconciature con i capelli del ragazzo Geoffrey. La coppia vive in campagna e ora che lei ha chiuso il suo salone di bellezza a causa del Coronavirus, si sta allenando con un modello c'eccezione.

Geoffrey si presta molto volentieri agli esperimenti di Heidi, come dimostrano le foto che la ragazza condivide sul suo profilo Instagram. Da Amy Winehouse alla Principessa Leila di Guerre Stellari, queste acconciature sono davvero divertenti.

(Credit photo: Instagram/heidileeoley)