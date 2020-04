Le censure più famose dei film di successo

Il celeberrimo film di Stanley Kucrick uscito nel 1971 fu censurato per l’eccessiva violenza di alcune scene. (Credits: Facebook)

Questo film western del 1932 diretto da Howard Hughes fu censurato per la bellezza e la sensualità ritenuta eccessiva della giovane attrice protagonista, Jane Russell. (Credits: Facebook)

Il film cult diretto da Bernardo Bertolucci nel 1972 fu censurato per le scene di sesso troppo spinte tra Marlon Brando e Maria Schneider. (Credits: Facebook)

Questo film del 1975 diretto da Pier Paolo Pasolini fu censurato per le alcune scene molto forti di violenza sessuale, sodomia e coprofagia. (Credits: Facebook)

