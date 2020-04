Realtà vs Instagram: 5 foto che ti faranno morire dal ridere

In quarantena ci si annoia. E loro, i paladini della bellezza a ogni costo, hanno tantissimo tempo per ritoccare le proprie foto e pubblicarle su Instagram, per la serie "I Nuovi Mostri". Alcune persone sono talmente accecate dalla fama del like che farebbero di tutto pur di diventare dei veri e propri idoli della rete. Ma la realtà spesso è assai diversa.

Le foto di queste persone sono esilaranti, perché non si rendono conto che se ne accorgono tutti se fanno qualche ritocchino.

Sfoglia la gallery per vedere con i tuoi occhi.

(Credits photo: Reddit/r/Instagramreality)