Quando stile e passeggiata con il cane si incontrano (o forse no?)

Ognuno porta il cane a spasso vestito come vuole. C'è chi lo fa con la tuta, chi ne approfitta per mettersi un paio di jeans, chi addirittura si trucca. Ma la ballerina inglese Clare Meardon ha vinto. È iniziato tutto come uno scherzo con le amiche e poi ci ha preso gusto: ogni volta che porta a passeggio il suo Hendrix si traveste in modo diverso. Anche il suo amico a 4 zampe sembra imbarazzato quando la vede uscire con abiti improbabili e stravaganti.

In pochissimo tempo, Clare è diventata un'icona di stile, in un momento in cui abbiamo bisogno di sorridere! La donna ci tiene a sottolineare che le sue pazze passeggiate rispettano le indicazioni governative che impongono il distanziamento sociale: scende sempre sotto e non si allontana mai.

Sfoglia la gallery per vedere i travestimenti più originali di Clare.

(Credits photo: Facebook/Clare Meardon)