Ikea ha svelato la ricetta delle sue polpette passo passo (per farle a casa)

Come preparare le deliziose polpette IKEA Per preparare questi amatissimi bocconcini, basta seguire 6 semplici passaggi, come viene spiegato sulla pagina Instagram IKEA UK (Credits photo: metro.co.uk)

2 - Formare le polpette Creare le polpette fino a terminare il composto, collocarle su un piatto e conservarle in frigo per circa 1 ora e mezza o 2. (Credits photo: Instagram/IKEAUK)

3 - Friggere In una padella ampia far scaldare bene l'olio e friggere le polpette. (Credits photo: Instagram/IKEAUK)

4 - Infornare le polpette Poi riporre le polpette in una pirofila, coprire e passare in forno caldo ventilato a circa 180° per mezz'ora. (Credits photo: Instagram/IKEAUK)