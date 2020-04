Le locandine delle più famose serie tv ripensate ai tempi del Coronavirus... geniale

Durante questa quarantena quello che facciamo più spesso è guardare serie tv. In realtà lo facevamo anche prima, ma adesso le divoriamo e non ne abbiamo mai abbastanza. Jure Tovrljan, un graphic designer sloveno ha avuto un'idea geniale: ha ridisegnato le locandine delle più famose e belle serie tv di sempre ai tempi del Coronavirus. In pratica, come sarebbero state se fossero state concepite di questi tempi?

Il risultato è geniale. L'intento di Jure è anche quello di sensibilizzare le persone e farle rimanere a casa... magari rispolverando una serie del passato. "Ho scelto alcuni degli show più iconici che amo davvero e ho cercato di aumentare la consapevolezza attraverso l'intrattenimento. Da un lato, ho cercato di diffondere i messaggi epidemici più importati (distanza sociale, uso di dispositivi di protezione adeguati, stare a casa) e dall'altro portare un po' di leggerezza in questi tempi bui, forse dando a qualcuno un'idea di quale spettacolo guardare", ha detto.

Sfoglia la nostra gallery per vedere i poster più belli.

(Credits photo: Facebook/Jure Tovrljan)