10 motivi per visitare l'Italia a fine quarantena (secondo il Telegraph)

C'è un luogo più affascinante, divertente, contraddittorio e genuino dell'Italia? La risposta potrebbe farsi attendere, perché il Bel Paese è tra le località più visitate e apprezzate dell'intero globo. A dirlo, oltre agli italiani, ci sono i turisti che non perderanno occasione di visitare lo stivale anche alla fine della quarantena, come conferma anche un articolo apparso su Telegraph, magazine inglese.

Di motivi per venire in Italia ce ne sono tantissimi, ci vorrebbe una vita intera per elencarli tutti. Il paesaggio, le città d'arte, i laghi, le montagne, il cibo, il mare cristallino, l'arte, la cultura, la vita... e, ovviamente, il popolo. Gli italiani sono tra i più appassionati al modo. Sono divertenti, spontanei e socievoli, persino cinici, ma è proprio questo atteggiamento che li rende irresistibili al di là di ogni cliché.

Ecco 10 motivi che spingeranno i turisti a tornare in Italia alla fine di questa emergenza sanitaria, ma anche gli italiani a preferirla per le loro vacanze. Un viaggio alla scoperta di un luogo incantato come ce ne sono pochi.

(Fonte: Telegraph)