Una fashion blogger ricrea i look di personaggi iconici della tv

Kate è una fashion blogger ungherese di 23 anni che sta diventando molto famosa su Instagram perché ha avuto un’idea davvero brillante: la giovane, infatti, ha iniziato a ricreare i look dei personaggi più famosi delle serie tv e anche dei cartoni animati. In questo modo, Kate ha fornito ai suoi follower l’ispirazione giusta per trovare dei nuovi outfit, imitando quelli dei personaggi a loro più cari.

Il risultato è davvero incredibile! Sfoglia la nostra gallery per vedere alcuni degli outfit più belli.

Credits: instagram.com/kkpiece