Vi ricordate Babi di "Tre Metri Sopra il Cielo"? Eccola oggi

Tutti noi ricordiamo "Tre Metri Sopra il Cielo", adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Federico Moccia, diretto da Luca Lucini. Era il 2004 e l'amore tra Step e Babi invadeva i nostri cuori. Una storia bellissima nata sotto la cornice di Roma romantica e suggellata da una promessa a forma di lucchetto su Ponte Milvio. Ma che fine ha fatto oggi la protagonista del film, Katy Louise Saunders?

La sua carriera è iniziata con Michele Placido, che l'ha diretta nel film "Un viaggio chiamato amore" nel 2002. Il successo, però, è arrivato due anni più tardi al fianco di Riccardo Scamarcio. All'epoca aveva appena 20, ora quasi 36. Da quel momento, Katy Louise ha fatto altri lungometraggi e film per la tv, realizzati mentre portava avanti anche il suo mestiere di modella.

È sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Ha avuto una relazione con Tronchetti Provera, che la fece saltare agli onori della cronaca rosa, e un flirt con Stefano De Martino, che però fu smentito presto.

