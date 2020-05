Dwayne "The Rock" Johnson così tenero non lo avete mai visto

Siamo abituati a vederlo in film pieni di testosterone e adrenalina, ma Dwayne "The Rock" Johnson ha anche un cuore grandissimo. Tenero e generoso. Non perde occasione, infatti, di condividere con i follower scene di vita quotidiana, quando sveste i panni di attore e indossa quelli di marito affettuoso, padre premuroso, amante degli animali.

È strano vedere come la forza si trasformi in tenerezza, i muscoli sono niente di fronte alla verità della vita e "The Rock" lo sa bene... per questo è amato e apprezzato in tutto il mondo.

L'attore ha compiuto il 2 maggio scorso 48 anni. Per festeggiarlo, ecco i momenti che più di altri hanno commosso il web intero.

(Fonte: BoredPanda - Credits photo: Instagram/therock)