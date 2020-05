Essere neo genitori spiegato in 10 divertenti vignette

L'illustratore di Tel Aviv Yehuda Devir e sua moglie Maya Devir documentano da anni la loro relazione, attraverso illustrazioni molto veritiere della vita di coppia. Non solo amore, Maya e Yehuda hanno rappresentato le loro giornate anche quando litigavano e discutevano. Ora è arrivata la loro prima figlia, e l'illustratore ha deciso di continuare a realizzare disegni che comprendono la loro "missione" di genitori.

BoredPanda li ha intervistati e ha chiesto loro di spiegare cosa vuol dire avere una bimba piccola e continuare ad amarsi. "Stiamo vivendo emozioni e sentimenti nuovi che pensavano non esistessero", hanno raccontato. Dopo la nascita della bimba "non c'è più coppia, non c'è più una squadra al lavoro... c'è solo Ariel". In queste parole si riconosceranno molti genitori. "È una nuova vita e ci stiamo abituando. Ma non in modo negativo. Questa esperienza ci farà essere migliori". "Abbiamo anche dei conflitti", hanno spiegato. Insomma, non è tutto rose e fiori.

La coppia ha ricevuto anche il premio Most Creative Content Maker agli Inflow Global Summit Awards 2019 di Istanbul: le illustrazioni, infatti, sono meravigliose.

Sfoglia la gallery per vedere le più belle.

(Fonte: BoredPanda - Credits photo: Instagram/jude_devir)