Toast come opere d'arte: non sono bellissimi?

In questo periodo tutti noi abbiamo dovuto trascorrere molto tempo in casa; se per alcune persone la quarantena è stata difficile da affrontare, per tante altre, invece, ha rappresentato un modo per dedicarsi a nuovi hobby e scacciare via così la noia e la tristezza. È il caso di Manami Sasaki, una designer giapponese che vive a Tokyo: in questi giorni di isolamento domestico, l’artista ha inventato una nuova forma d’arte, trasformando dei semplici toast in dei veri e propri capolavori.

Ogni mattina Manami trova un modo per dare sfogo alla sua creatività utilizzando una fetta di pane a mo’ di tela per dar vita a quella che ha poi chiamato la serie “Stay Home”: ogni toast raffigura un’immagine o un oggetto e per realizzarla la designer utilizza ovviamente prodotti alimentari, ispirandosi sia all’arte che alla cucina giapponese.

“Ho iniziato a lavorare da casa a causa del Coronavirus – ha raccontato l’artista a boredpanda.com – poi ho iniziato a dedicarmi alla ‘toast art’ per cercare di svegliarmi presto la mattina anziché oziare. È una colazione deliziosa”. Con la sua attività, la designer è ormai diventata famosa sui social.

Curioso di vedere queste opere d’arte? Sfoglia la nostra gallery e scopri i titoli e gli ingredienti di ogni toast artistico!

Credits: boredpanda.com - instagram.com/sasamana1204/