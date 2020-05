Queste cucce per gatti fatte all'uncinetto sono la nuova moda del lockdown

C'è un nuovo passatempo in quarantena: realizzare cucce per gatti all'uncinetto. Ma non semplici giacigli dove i nostri amati felini possono riposare, si tratta di veri e propri divani decorati nei minimi dettagli, morbidissimi e comodi. Questa nuova moda sta impazzando praticamente ovunque, anche perché il lavoro a maglia è molto rilassante e sono tante le persone che hanno deciso di cimentarsi in questa arte pur di passare il tempo.

Nascono così veri pezzi di artigianato: c'è la cuccia con i cuscini incorporati, con il poggiatesta e i braccioli, dalle fantasie più strane e divertenti.

(Fonte: Curioctopus)