Il figlio di Rocco Siffredi debutta nel porno: ecco chi è Lorenzo Tano

Nel primo film di suo figlio Lorenzo, Rocco Siffredi è il regista principale. Rocco ha raccontato: «Gli ho detto: però te lo monti tu. Perché a me montare un film lesbian m’annoia: succede davvero poco. Gli ho fatto girare la prima scena da solo, l’ha ripresa tutta però si vedeva che era un po’ senza esperienza. Da quel momento ho cominciato a riprendere solo io. Ho fatto la camera per tutto il film, sono stato il suo occhio. Lui mi diceva esattamente cosa voleva». (Credits photo: Instagram/lorenzotan0)

Rocco Siffredi, co-regista Nel primo film di suo figlio Lorenzo, Rocco Siffredi è il regista principale. Rocco ha raccontato: «Gli ho detto: però te lo monti tu. Perché a me montare un film lesbian m’annoia: succede davvero poco. Gli ho fatto girare la prima scena da solo, l’ha ripresa tutta però si vedeva che era un po’ senza esperienza. Da quel momento ho cominciato a riprendere solo io. Ho fatto la camera per tutto il film, sono stato il suo occhio. Lui mi diceva esattamente cosa voleva». (Credits photo: Instagram/lorenzotan0)

"Pure Neon" è una sorta di remake porno di Neon Demon diviso in quattro episodi. (credits photo: Instagram/lorenzotan0).

"Pure Neon", il primo film di Lorenzo Tano "Pure Neon" è una sorta di remake porno di Neon Demon diviso in quattro episodi. (credits photo: Instagram/lorenzotan0).

"No" alla carriera da attore

"No" alla carriera da attore Nonostante il suo bell'aspetto e la nota discendenza, Lorenzo ha rifiutato fermamente di intraprendere la carriera di attore, scegliendo il lavoro dietro l'obiettivo. (Credits photo: Instagram/lorenzotan0)