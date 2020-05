Costruisce una bicicletta speciale per portare a passeggio la moglie affetta da Alzheimer

Bill e Glad stanno insieme da 50 anni e si amano come il primo giorno. Qualche anno fa Glad si ammalata di Alzheimer: da quel giorno Bill non ha smesso mai, neanche per un secondo di prendersi cura di lei. L'amore ha il volto di queste due persone, che non si sono lasciate trascinare in fondo dalle difficoltà.

E ora che Glad non riesce più a camminare, Bill ha costruito una bicicletta speciale per portarla al parco e non farla sentire sola. La bici è stata molto importante per la loro storia d'amore... si sono innamorati in bicicletta in pratica. Così nasce The Bike Chair, una bici normale con due ruote sul davanti, sulle quali è assicurata una sedia, con cintura di sicurezza e poggia gambe.

"Ero solito andare ovunque sulla mia bici, anche Glad aveva la sua, e mettevamo una sedia a sdraio sul davanti della sua bici, quindi abbiamo portato i nostri bambini in giro così. La bicicletta ha fatto parte della nostra vita", ha detto il marito in un video di CVCNow.

"Non lo considero un peso, lo considero un grande privilegio prendersi cura di quello che ho amato in tutti questi anni. È la mia principessa e io sono il suo William e non avrei voluto fare altro".

(Fonte: BoredPanda - Credits photo: Facebook/The Bike Chair)