Un'artista ha dipinto tutta casa durante la quarantena: il risultato è bellissimo

Nathalie Lété è un'artista francese, che durante la quarantena ha colto l'occasione e ha dipinto e decorato delicatamente tutta casa. Pareti, mobili, tappeti, mattonelle, tutto. Il tempo a sua disposizione è stato molto e così ha deciso di dedicarsi a questa attività.

In un'intervista a BoredPanda, la donna ha dichiarato: "Ho comprato la Maison Atelier Suzanne tre anni fa. È a un'ora da Parigi, in un piccolo villaggio vicino al fiume Loing e alla foresta di Fontainebleau". Inizialmente la casa era tutta bianca, piano piano l'artista ha iniziato a dipingere le pareti, fino a decorare tutta l'abitazione. Preferisce il rosa e il verde, e per le sue creazioni si ispira alle splendide case di Zalipie, in Polonia, e anche alle strade di Tangeri in Marocco.

Il suo stile è molto delicato, "ingenuo", come lo definisce lei stessa. Quando dipinge, ha rivelato, non ha un piano ben preciso in mente... prende pennello e colori e dà sfogo a tutta la sua creatività. Se qualcosa dovesse andare male, c'è sempre tempo per sistemare.

(Fonte: BoredPanda - Credits photo: Instagram/nathalie_lete)