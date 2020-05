Questo frame di Sailor Moon è stato ricreato da tanti artisti diversi: ecco il risultato

Di tempo in questo ultimo periodo ne abbiamo avuto tanto. E ognuno l'ha riempito come meglio poteva. È così che la pagina Facebook Mondo di Nerd ha raccolto tutte le immagini di uno stesso frame di Sailor Moon, ridisegnato da molti artisti sparsi per il mondo.

Alcune versioni sono abbastanza veritiere, altre lasciano spazio all'immaginazione e altre ancora sono molto divertenti. Ognuno ha interpretato uno dei manga più apprezzati di sempre a suo modo, dando libero spazio alla creatività.

Sfoglia la gallery per vedere le 10 realizzazioni più belle e originali.

(Fonte: Facebook/Mondo di Nerd)