Un artista italiano dipinge murales per colorare le stanze degli ospedali

L’atmosfera negli ospedali non è mai piacevole: sono luoghi di sofferenza e di ansia per la propria sorte o per quella dei propri cari ricoverati. Gli ambienti poi sono spogli, di solito pareti e soffitti sono bianchi o dipinti con colori pastello, elementi che rendono questi luoghi ancora più deprimenti.

Un artista italiano ha pensato così di abbellirli realizzando murales in alcune aree di dodici ospedali italiani: si chiama Silvio Irilli e il suo progetto è intitolato “Ospedali dipinti” e riguarda soprattutto i reparti pediatrici delle strutture sanitarie, ma non solo. L’artista ha dipinto, ad esempio, studi oculistici, uffici della reception, unità di radiologia o di chemioterapia, utilizzando stili diversi e ricreando degli scenari molto realistici, spesso ispirandosi ai cartoni animati e a paesaggi marini così da donare un sorriso ai bambini malati.

“Per me significa dare un messaggio di benvenuto – ha spiegato Irilli a boredpanda.com – e anche un aiuto ai dottori che devono seguire il paziente e accompagnarlo durante la terapia. Ma la cosa più importante è dare un po’ di sollievo ai pazienti che devono affrontare un percorso durante il quale sono richiesti coraggio e dignità”. In particolare, Silvio ci tiene a creare degli ambienti più confortevoli e allegri per i bambini, non solo le stanze dei reparti pediatrici, ma anche le ludoteche e le stanze per le visite e gli esami: “È importante ricreare il loro mondo in ospedale – ha detto – per far sì che continuino a sognare. Ecco perché ogni mia creazione deve interagire con i bambini, per raccontare loro una storia e far diventare il loro percorso di terapia come un gioco”.

Sfoglia la nostra gallery per ammirare alcune opere di questo artista.

Credits: facebook.com/ospedalidipinti/