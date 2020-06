10 trucchetti che ci semplificavano la vita negli anni ’90 ma che oggi sono inutili

Ve li ricordate i vecchi mouse? A un certo punto si bloccavano e non c’era verso di farli ripartire. Eppure, in realtà bastava solo smontarli e pulirli.

Quando si scaricava qualcosa da internet spesso la durata prevista del download era di anni. Le connessioni non erano certo veloci come quelle di oggi. In questo caso, bastava lasciare il computer acceso durante la notte così al mattino il file sarebbe stato pronto.

Quando non esistevano ancora i navigatori, bastava stampare le indicazioni da internet e attaccare il foglio in macchina, così da poterle seguire agevolmente.

Non spegnere mai il computer prima della comparsa di questa scritta: “Adesso puoi spegnere il computer in sicurezza”. Era una raccomandazione frequente negli anni ’90 per evitare problemi al pc.

Quando i videogiochi non funzionavano ci si soffiava sopra… ma in questo caso non si otteneva il risultato sperato.

