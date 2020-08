Ecco 8 idee degli insegnanti per rendere meno traumatico il ritorno a scuola degli alunni

In questo momento in Italia si sta lavorando per cercare di riaprire le scuole in sicurezza ma ad oggi non ci sono ancora notizie certe su come questo sarà possibile. Il rientro a scuola dopo il lockdown per bambini e ragazzi può essere traumatico, ecco perché si stanno cercando le soluzioni migliori per aiutarli a tornare sui banchi in serenità.

Intanto, in altre parti del mondo, molti alunni sono già rientrati in aula e alcuni professori hanno pensato di facilitare il loro rientro con delle idee davvero originali.

Sfoglia la nostra gallery per scoprirle.