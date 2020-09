Il Grande Fratello Vip dal 14 settembre: ecco tutti i concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare: la prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre sempre su Canale 5. Anche questa volta la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini, il quale potrà contare sulla collaborazione di due opinionisti che di sicuro renderanno ogni puntata frizzante: stiamo parlando di Pupo, riconfermato dopo la scorsa edizione, e Antonella Elia che, dopo aver partecipato al programma come concorrente l’anno scorso, stavolta sarà ospite fissa in studio.

Il magazine Di Più ha svelato in anteprima i nomi di tutti i protagonisti di questa nuova avventura del popolare reality. Sfoglia la nostra gallery per scoprire chi farà parte del cast!