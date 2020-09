10 immagini che mostrano come cambia la vita con un amico a quattro zampe

Prima di decidere di accogliere in casa un amico a quattro zampe bisogna considerare diversi fattori. Quando si vive con un animale domestico, infatti, nulla è più come prima. I cambiamenti sono evidenti sin da subito, a cominciare dal disordine e dai peli che il cucciolo lascia per casa. Per tenere un animale bisogna essere in grado di dedicargli tempo ed energie con grande impegno. Nonostante questo, per tante persone vale sempre la pena avere accanto un cane o un gatto, perché l’amore che danno al proprio padrone e la gioia che si prova ad averli con sé sono ineguagliabili.

In ogni caso, è sempre bene prepararsi a questi piccoli grandi cambiamenti ed essere pronti ad affrontarli quando si decide di vivere con un amico a quattro zampe. Un artista che si fa chiamare John ha deciso di mostrare come cambia la vita con un animale domestico, realizzando delle illustrazioni davvero belle e significative: prendersi cura di un altro essere vivente è una grande responsabilità, ma se si è pronti a farsene carico si può vivere un’esperienza davvero unica. “Tutto ciò a cui penso quando finisco di lavorare – ha scritto John sulla sua pagina Facebook – è tornare a casa, sapendo che i miei cuccioli mi stanno aspettando. Mi fa sentire bene ed è una cosa dolcissima”.

Sfoglia la nostra gallery per vedere come questo artista ha descritto, attraverso le immagini, come cambia la vita con un animale domestico in casa.

Credits: facebook.com/mai2john