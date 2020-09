Arrivano i contenitori intelligenti che proteggono la torta dai germi lanciati per spegnere le candeline

Quando soffiamo sulle candeline nel giorno del nostro compleanno, potrebbe capitare di trasferire i nostri germi direttamente sulla torta. In tempi di Covid, questa pratica è da scongiurare. Secondo una ricerca, infatti, lo strato più esterno del dolce, potrebbe arrivare a contenere il 1400% in più di germi e batteri rispetto a una parte coperta dal soffio delle candeline. Non è confermata la diffusione del virus per trasmissione alimentare, ma è sempre bene prestare la massima attenzione, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo.

Da qui arriva l'idea di un dentista danese, nonno di 4 bambini: speciali contenitori trasparenti, che hanno un coperchio dove poter inserire le candeline... così glassa e pan di Spagna saranno salvi! Il bimbo soffia e i batteri non attaccano al torta. Geniale.

