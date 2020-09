8 immagini che sembrano vere ma che in realtà sono fotomontaggi

Questa foto mostra la Sfinge ricoperta di neve: in realtà si tratta di un modellino presente nel parco tematico Tobu World Square, in Giappone. (Credit: hoaxes.org)

In tanti hanno creduto che questi fotografi stessero davvero scappando da un orso inferocito: in realtà, quella dell’orso è un’immagine di stock, inserita a regola d’arte nello sfondo della foto dei fotografi. (Credits: reddit.com)

Il castello sulla roccia non esiste. O meglio, il castello si trova in Germania… mentre la roccia si trova in Thailandia! (Credits: imgur.com/t/photography/dhpN2)

No, il leone nero non esiste. Questa foto è stata semplicemente manipolata. (Credits: imgur.com/t/photography/dhpN2)

