Le principesse Disney vanno dallo psicologo: 6 vignette esilaranti

Le principesse Disney sono sempre state un simbolo di bellezza e bontà. Anche se la vita ha messo di fronte a loro prove impossibili, ce l'hanno sempre fatta e la fiaba finiva con un bel "Vissero felici e contenti". E se queste donne avessero sofferto come tutti noi, se non avessero trovato la forza per superare le difficoltà del destino, cosa avrebbero fatto? Probabilmente sarebbero andate dallo psicologo. Ed è proprio così che l'artista venezuelana Maria Guadarrama (nome d’arte Guadascribbles) le immagina, sedute di fronte a uno psicoterapeuta a parlare dei propri disagi.

Le vignette create da Maria sono esilaranti, ironiche e ci fanno anche riflettere. Da Cenerentola a Biancaneve, da Ariel a Mulan, tutte passano per un percorso di terapia con una giraffa tutta rosa, la Dottoressa Pink Giraffe. Le illustrazioni mettono a nudo i lati negativi di ogni storia e vogliono regalare alle protagoniste una umanità vera e sincera, per poterle guardare anche da una prospettiva diversa. Del resto sono tutte giovani donne che hanno le loro difficoltà. Attraverso le parole della psicologa si possono cogliere situazioni della vita reale che le donne spesso devono affrontare per essere pienamente felici.

(Fonte: keblog - Credits Photo: Instagram/guadascribbles)