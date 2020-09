Baywatch compie 31 anni: ecco che fine hanno fatto gli attori del cast

David Hasselhoff oggi ha 68 anni: dopo la popolare serie tv, ha proseguito la sua carriera nel cinema, non solo come attore ma anche come produttore. (Credits: instagram.com/davidhasselhoff)

Pamela Anderson è una vera icona di Baywatch. Dopo il successo del telefilm ha proseguito con il cinema (e con le copertine di Playboy) fino a poco tempo fa quando si è ritirata dalle scene. Oggi ha 53 anni, è ancora bellissima: adesso vive in Francia, dove lavora nel settore della ristorazione. È anche impegnata nell’attivismo, per l’ambiente, gli animali e i diritti umani. (Credits: facebook.com/baywatch - instagram.com/pamelaanderson

Alexandra Paul interpretava Stephanie Holden: in seguito è stata protagonista di altre serie tv famose, come Perry Mason e Melrose Place, e anche di molti film. Oggi ha 57 anni ed è un’attivista politica. (Credits: facebook.com/baywatch - instagram.com/alexandra_actress

