Questo block notes "magico" è il regalo perfetto per ogni fan di Harry Potter

Il progetto "Omoshiroi Block"

Il taccuino di Harry Potter è un progetto dello studio giapponese di modellismo architettonico Triad Inc. "Omoshiroi" in giapponese significa "interessante" o "divertente" e i blocchi per appunti di Triad Inc. sonon realizzati proprio con questo obiettivo. (Fonte: boredpanda.com - Credits photo: FOX STORE)