Come decorare le unghie per un look di Halloween perfetto

Halloween si sta avvicinando e quindi bisogna trovare un nuovo costume per festeggiarlo come si deve. Per un look spaventoso e cool non bisogna lasciare nulla al caso: oltre al vestito, infatti, occorre creare un’acconciatura adatta, truccarsi adeguatamente e occuparsi anche di quei dettagli che fanno davvero la differenza, come ad esempio le unghie.

Per un look di Halloween perfetto, bisogna pensare anche alla nail art. Se non avete idee per un disegno o una decorazione da realizzare sulle vostre unghie, ecco qualche spunto preso dai profili social degli artisti del settore.