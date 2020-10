È tornato il calendario dei pompieri australiani 2021 (finalmente)

Come ogni anno, è arrivato puntuale il calendario dei pompieri australiani 2021. Simbolo di forza da una parte e di dolcezza infinita dall'altra, questo calendario è diventato ormai un appuntamento fisso: in molti lo aspettano per vedere i pompieri a torso nudo con i loro amici animali.

Oltre che allietare gli occhi di chiunque, il calendario ha uno scopo nobile: il ricavato delle vendite, infatti, verrà devoluto in beneficenza. La prima edizione uscì nel 1993 e da allora sono stati raccolti la bellezza di 3.200.0000 dollari e oltre.

Quest'anno, oltre alle 12 foto dei pompieri con cani, gatti e koala, saranno disponibili anche le agende e le federe per i cuscini.

Sfoglia la gallery per ammirare alcune delle foto più belle.