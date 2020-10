Un agente immobiliare decora le case da vendere con degli scheletri per Halloween

In questo periodo difficile, un agente immobiliare di Washington DC ha avuto una bella idea per far sorridere i suoi clienti. In vista di Halloween, infatti, ha scattato delle foto molto particolari nelle case in vendita, per poi utilizzarle negli annunci pubblicitari: nelle varie stanze l’agente ha creato delle simpatiche scenette utilizzando degli scheletri finti, alcuni alti addirittura 4 metri.

L’agente in questione si chiama Donna Kerr e la sua idea è stata molto apprezzata, infatti le foto degli scheletri “casalinghi” hanno fatto il giro del web, attirando anche l’attenzione dei media locali.

“Ci vogliono circa due ore per metterli in posa – ha spiegato l’agente – è un modo divertente di ottenere più visibilità per i clienti e di portare un po’ di svago alle persone che vogliono andare a vedere delle case in vendita”. La sua agenzia immobiliare in passato ha già realizzato delle decorazioni a tema Halloween, ma quest’anno Donna, che è un’appassionata di questa festa, ha deciso di fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima per stupire tutti i clienti.

Sfoglia la gallery per vedere le foto più divertenti!

Credits: facebook.com/donnakerrgroup