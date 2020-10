Questi sono probabilmente i 6 più esilaranti disastri in cucina

Alcuni danno per scontato che cucinare un piatto semplice sia un'attività alla portata di chiunque: abbiamo a disposizione ricettari e strumenti tecnologici all'avanguardia.

Ma replicare un piatto visto nella foto di un ricettario può nascondere delle insidie. Inoltre bisogna sempre tenere a mente che in cucina basta un attimo di distrazione per combinare dei veri e propri disastri, come cibi stracotti e cucine che vanno a fuoco.

Per evitare questi errori basterebbe seguire una serie di semplici consigli: prestare attenzione alla preparazione (e alla cottura), assaggiare la pietanza durante la preparazione, leggere la ricetta e preparare tutti gli ingredienti in anticipo e fare attenzione ai condimenti.

Evidentemente, però, gli autori di questi disastri devono aver saltato qualche passaggio...

(Fonte: boredpanda.com)