In questa casa hanno usato decorazioni di Halloween così esagerate che i vicini hanno chiamato la polizia

La festa di Halloween, pur avendo origini celtiche, oggi è molto sentita negli Stati Uniti, dove ha assunto forme decisamente macabre.

Oltre alle sfilate in costume e all'usanza dei bambini di andare di casa in casa per chiedere dolcetti nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, gli americani sono diventati veri maestri nel decorare le loro case. Attività per cui, secondo alcune ricerche, non badano a spese.

Non di rado, infatti, vanno ben oltre la semplice decorazione con ragnatele, pipistrelli e scheletri, e ricreano vere e proprie scene da film horror.

È proprio quello che ha fatto una famiglia di Dallas che ha talmente esagerato con le decorazioni di Halloween che i passanti, convinti che si trattasse di una scena reale, hanno chiamato la polizia.

La decorazione ha fatto letteralmente impazzire il web anche se qualcuno ha osservato che ripulire tutto quel caos sarà decisamente seccante e impegnativo...

Sfoglia la gallery per vedere i terrificanti dettagli!

(Fonte: Facebook/Horror.Mania.85)