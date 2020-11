Ricordate Melrose Place? Ecco cosa fanno oggi i protagonisti della serie

La serie tv è andata in onda (negli Usa) dal 1992 al 1999, per 7 stagioni ed un totale di 226 episodi. (Credits photo: newsbreak.com)

Melrose Place: la serie tv La serie tv è andata in onda (negli Usa) dal 1992 al 1999, per 7 stagioni ed un totale di 226 episodi. (Credits photo: newsbreak.com)

Courtney Thorne-Smith interpretava il ruolo di Alison Parker Dopo Melrose Place, Courtney ha recitato in Ally McBeal e La vita secondo Jim, e ha lavorato molto per cinema e tv. (Credits photo: Instagram/courtney.thornesmith)

Marcia Cross era Kimberly Shaw Marcia, uscita dalla serie nella quinta stagione, ha recitato in Desperate Housewives, poi in Quantico, ricevendo diversi premi. (Credits photo: Instagram/reallymarcia)

Kristin Davis era Brooke Armstrong Dopo un solo anno nella serie, ha interpretato il celebre ruolo di Charlotte York in Sex and the City. Dopo il 2014 si è dedicata prevalentemente al cinema: il suo ultimo film è del 2019, Un safari per Natale. (Credits photo: Instyagram/iamkristindavis)

Thomas Calabro era Dr. Michael Mancini Calabro è tornato nel reboot di Melrose Place ed è stato guest star in molte serie tv come Nip/Tuck, Cold Case, Csi, Castle, Glee. (Credits photo: imdb)