Auguri Leonardo DiCaprio... 5 cose che (forse) non sai di lui

Per la prima volta sul set in "C'era una volta... a Hollywood", Leo e Brad Pitt sono amici da tempo Il soprannome che l'ex della Jolie ha dato al suo amico è LDC, ovvero le iniziali del suo nome

Il film che lo ha consacrato come uno degli artisti più talentuosi al mondo è "Titanic" Forse non tutti sanno che con il guadagno di quella pellicola, Leonardo ha creato la "Leonardo DiCaprio Foundation", in difesa dell'ambiente e degli animali