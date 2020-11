Modelle plus size si trasformano in splendide principesse Disney

Il mondo delle favole e delle principesse Disney è da sempre una fonte di ispirazione per tutti i bambini. Eppure questi personaggi (affascinanti e perfetti) non sono in grado di rappresentare realmente tutte le donne.

Partendo da questa convinzione, in occasione dello scorso Halloween l'influencer Natasha Polis e le sue amiche hanno deciso di lanciare il #PlusSizePrincessProject. Le modelle puls size hanno vestito i panni di questi amati personaggi per dimostrare che chiunque da bambino abbia sognato di diventare una principessa Disney non ha motivo di pensare che non possa essere così.

(Fonte: boredpanda.com)