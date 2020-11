Instagram vs realtà: ecco cosa si nasconde dietro a una foto perfetta pubblicata sui social

Su Instagram è facile vedere immagini stupende per il soggetto, la posa, l’ambientazione, la luce e così via. Dietro a queste foto apparentemente perfette, però, spesso si nasconde un lavoro durissimo. A volte, infatti, scattare una foto diventa un’impresa davvero difficile, soprattutto quando i soggetti sono i nostri amici a quattro zampe. Per riuscire a realizzare la foto perfetta da esibire sui social, insomma, serve davvero tanta pazienza!

Utilizzando l’hashtag #instagramvsreality, alcuni utenti del noto social hanno deciso di rivelare cosa si cela dietro una foto perfetta: tra gli animali che non stanno fermi, risate ed errori, dietro ogni scatto si nasconde una storia divertentissima. Guardare per credere!