L'incredibile trasformazione di questa casa sta facendo il giro del mondo

Con un po' di impegno e un pizzico di creatività, è possibile trasformare una casa fatiscente in un'abitazione lussuosa e piena di comfort. Questo è quello che ha fatto Lyndsey Gynane, insieme al marito. Hanno acquistato un immobile a Liverpool che necessitava di una ristrutturazione importante.

La coppia non si è persa d'animo ed è riuscita a trasformare praticamente un rudere in una dimora elegante e piena di fascino. Senza considerare il suo aumento di valore di oltre 120.000 euro. La coppia ha deciso di condividere i progressi del suo lavoro sui social: in pochissimo tempo è diventata il punto di riferimento di tutte le persone che si trovavano alle prese con un progetto simile.

