Queste 8 donne sono rinate (e hanno lasciato il segno) superando violenze o discriminazioni

Rita Levi Montalcini Neurologa, nata nel 1903 a Torino, Rita Levi Montalcini ha vinto il Nobel per la medicina nel 1986. Ebrea, da bambina è stata vittima di persecuzione razziale e quindi costretta ad emigrare in Belgio. (Credits photo: Getty)

Rosa Parks Rosa Parks ha lasciato il segno rifiutando di sottostare alle discriminazioni razziali cedendo il suo posto in autobus ad un bianco: nel 1955 fu arrestata. Il suo gesto, ancora oggi, è un potente simbolo per il movimento dei diritti civili e delle lotte per la liberazione degli afroamericani. (Credits photo: Getty)