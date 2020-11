8 libri che raccontano storie di donne forti e coraggiose

“Io sono Malala” è il libro che racconta la storia di Malala Yousafzai, la giovane che a soli quindici anni fu colpita dai proiettili dei talebani mentre si trovava sul bus di ritorno da scuola. Per i fondamentalisti lei, come tante altre ragazze, non aveva diritto di leggere e studiare. Malala stava per morire ma si è salvata ed è diventata un simbolo della lotta per l’emancipazione femminile e per il diritto alla cultura. È stata la più giovane candidata al Premio Nobel per la pace. (Credits: Getty Images)