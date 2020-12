Le 10 decorazioni di Natale più assurde di sempre

Il Natale è alle porte e, anche se quest'anno non sarà come quelli passati, è partita la corsa alle decorazioni. Alberi, palline e lucette... tutti impazziscono nell'addobbare la propria casa con i tradizionali dettagli di questa usanza.

Non per tutti è così, però. C'è chi non rinuncia alle decorazione d'obbligo ma neanche alla sua creatività e stravaganza. È così che in ogni parte del mondo spuntano addobbi surreali, fuori dal comune, alternativi. Del resto, mai come quest'anno, abbiamo bisogno di sdrammatizzare e di sorridere un po'.

Sfoglia la gallery per vedere le 10 decorazioni più assurde di sempre.

(Fonte: qnm.it)